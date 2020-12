© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici per la sentenza che ha assolto Virginia Raggi, e che dimostra che la sindaca ha sempre agito in buona fede, a esclusivo servizio della collettività. Noi non avevamo dubbi al riguardo. A Virginia va un abbraccio e un ringraziamento per non aver mai mollato e per aver continuato a lavorare nell'interesse dei romani". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa.(com)