Covid: in Lombardia 105 morti e 1944 nuovi positivi, in calo i ricoveri

- Sono 1.944 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 27.044 tamponi effettuati (7,1 per cento). Lo comunica il quotidiano report della Regione spiegando che continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva, dove oggi si trovano 592 persone (-10 rispetto a ieri) e nei reparti covid dove oggi sono ricoverate 4.495 persone, 161 meno di ieri. Crescono i decessi, oggi 105, contro i 60 di ieri, mentre i guariti/dimessi sono 2.396. (Rem)