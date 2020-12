Energia: Opec+, Russia e Arabia Saudita concordi su estensione tagli a produzione fino a aprile 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sui tagli collettivi nella produzione di petrolio tra i Paesi membri dell'Opec e quelli fuori dal cartello (Opec+) non ha un limite preciso di tempo e potrebbe essere esteso fino alla fine del 2022. Lo ha detto il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, nella conferenza stampa di oggi dopo i colloqui con il vicepremier russo Aleksandar Novak. "La dichiarazione di cooperazione tra i Paesi produttori di petrolio nell'ambito dell'Opec+ non fissa un periodo di tempo preciso. Questo accordo ci ha aiutato a ottenere grandi risultati. Abbiamo concordato che rimarrà in vigore fino alla fine di aprile 2022, ma che potrebbe venire esteso anche fino alla fine dell'anno", ha affermato. (Rum)