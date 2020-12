Messico: chiuse le attività economiche non essenziali nella capitale fino al 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Città del Messico e nello Stato del Messico sono state chiuse a partire da oggi tutte le attività economiche non essenziali fino al 10 gennaio prossimo, misura straordinaria decisa dal governo locale per frenare l’accelerazione dei contagi da coronavirus nel periodo natalizio. Il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, e il governatore del vicino Stato del Messico, Alfredo del Mazo, sono comparsi oggi in conferenza stampa assieme al vice ministro della Salute Hugo Lopez-Gatell, che ha sottolineato come ridurre la mobilità non basti a fermare l’inerzia nella diffusione del virus. Lopez-Gatell ha specificato i settori che potranno restare attivi: l’industria alimentare, che potrà continuare a offrire servizi di consegna da asporto; i trasporti; le telecomunicazioni; l’energia; i servizi finanziari; la produzione e vendita di farmaci; l’edilizia; le officine di riparazione; gli uffici governativi che offrono servizi legati alla sicurezza, alla salute, ai lavori pubblici e al fisco. (segue) (Mec)