Messico: chiuse le attività economiche non essenziali nella capitale fino al 10 gennaio (2)

- Il resto delle attività dovrebbe chiudere nella zona metropolitana della Valle del Messico, dove i posti letto in ospedale sono già occupati al 75 per cento. Sheinbaum ha affermato che sta collaborando con lo Stato del Messico e con il governo federale per espandere la capacità ospedaliera fino a raggiungere i 10 mila posti letto, ma ha comunque sottolineato la necessità di ridurre la curva dei contagi. Per questo ha chiesto ai cittadini uno “sforzo straordinario”. “Sappiamo che è molto complicato, che è molto difficile per le famiglie”, ha affermato. Del Mazo, da parte sua, ha riconosciuto che la decisione avrà implicazione sull’economia e sul sostentamento delle famiglie. Tuttavia, ha aggiunto, “dobbiamo dare priorità alla salute e alla salvaguardia delle vite umane”. L’ultimo bollettino delle autorità sanitarie parla di 117.249 morti per Covid-19 dall’inizio della pandemia su un totale di 1,3 milioni di casi di contagio. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.248 contagi e 763 decessi. (Mec)