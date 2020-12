Raggi: centrosinistra su assoluzione sindaca, “bene ma sua amministrazione è fallimento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano anche dal centrosinistra romano gli auguri alla sindaca di Roma Virginia Raggi per l’assoluzione in corte d’appello sul caso Marra. Il segretario del Pd Roma Andrea Casu in una nota afferma: “Come democratici salutiamo da garantisti, noi siamo sempre garantisti, l'assoluzione nel processo che riguarda Virginia Raggi. Ma ora nessuno provi a strumentalizzare questa sentenza per cercare di nascondere il totale fallimento politico di questa amministrazione. Per noi non cambia nulla: il malgoverno della sindaca è sotto gli occhi del mondo e a pagarne il prezzo ogni giorno sono tutti i romani - continua Casu - Noi continuiamo a lavorare per la riscossa politica e civica della Capitale nel 2021”. Per Stefano Pedica "Raggi viene assolta in appello per il caso della nomina di Marra e attacca il M5s. La sindaca dice che ora è troppo facile tentare di salire sul carro del vincitore dopo anni di silenzio. A noi e ai romani le faide interne al Movimento non interessano”, commenta. “La Capitale non ha nulla da festeggiare perché in questi anni è stata amministrata male e messa in ginocchio da una giunta completamente inadeguata al suo compito”.(Rer)