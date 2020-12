Covid: Confcommercio su decreto Natale, imprese pagano prezzo di incertezza e mancanza di programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese stanno pagando un prezzo insostenibile all’incertezza e alla mancanza di programmazione del contrasto al Covid, e con l’inevitabile aumento della disoccupazione l’emergenza sanitaria ed economica rischia di diventare anche emergenza sociale con esiti non prevedibili. E' quanto si legge in una nota di Confcommercio sul decreto Natale varato dal Consiglio dei ministri. È assolutamente urgente un vero coinvolgimento delle parti sociali nelle scelte che decidono il destino di centinaia di migliaia di imprese e lavoratori. L’obiettivo immediato – sottolinea la nota - deve essere la salvezza del sistema imprenditoriale con indennizzi mirati ed adeguati alle perdite, moratorie ed esoneri fiscali. Quest'obiettivo deve essere la priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, insieme a quello degli investimenti strategici, per far uscire dall’incertezza continua il Paese e porre le basi alla sua ripartenza e al suo rilancio.(Com)