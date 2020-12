Russia: Cremlino, competizione ha portato reazione negativa nell'Occidente a vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione negativa di alcuni Paesi dell'Occidente alla produzione del vaccino russo Sputnik V è stata innescata da un sentimento di competizione. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov. "Nell'intero Occidente la Russia non è di moda", ha affermato il portavoce della presidenza russa, secondo cui ciò avviene "non perché è cattiva ma perché sta diventando troppo buona". "Tutto ciò è il risultato della competizione", ha dichiarato Peskov osservando che il Centro di ricerca russo Gameleya è stato in grado di approvare in tempi rapidi il vaccino contro il Covid e "certamente questo ha creato una minaccia in termini di competizioni con le maggiori case farmaceutiche".(Rum)