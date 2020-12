Infrastrutture: autostrade liguri, cantieri al lavoro durante le feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si fermano i cantieri sulla rete autostradale ligure. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti sollecitato i concessionari ad approfittare delle restrizioni in vigore durante il periodo natalizio per intensificare l'attività dei cantieri. Lo comunica una nota del Mit. Al lavoro saranno una decina di squadre, prevalentemente poste all’interno delle gallerie distribuite lungo le autostrade A7, A10, A12 e A26. Nei prossimi giorni si stima un calo del 30 per cento di viaggi tra il 21 e il 23 dicembre, del 60 per cento nelle cosiddette giornate arancioni del 28, 29 e 30 fino a un meno 90 per cento dei giorni festivi. Questo permetterà uno svolgimento più snello degli interventi e disagi minimi per coloro che si metteranno in viaggio.(Com)