Recovery: Zingaretti, approvare presto la bozza e avviare percorso parlamentare

- Per ricostruire fiducia "bisogna approvare presto la bozza del Next Generation Eu, avviare il percorso parlamentare e coinvolgere il Paese nelle scelte strategiche sul futuro. Non vogliamo tornare all’Italia pre-Covid. Troppe disuguaglianze, di genere, sociali e generazionali, poca competitività, disprezzo del pianeta". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Abbiamo l’occasione - prosegue Zingaretti - di realizzare un nuovo patto italiano fondato sulla sostenibilità sociale e ambientale per crescere meglio e creare lavoro. Ma serve coraggio, innovazione, creatività e velocità, serve spirito di servizio. Bisogna distruggere l’ossessione dei tanti ‘io’ e riscoprire la potenza del noi. L’agenda della politica deve essere: scuola, ricerca, impresa, impresa, digitale, svolta green, infrastrutture, per ottenere lavoro, inclusione, competitività, parità di genere. Dobbiamo farlo soprattutto per le nuove generazioni, per chi oggi ha 20 anni e per chi sta nascendo ora, in questo momento". (Rin)