Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, Ue si muove a ritmo troppo lento contro Turchia

- L'Unione europea si sta muovendo ad "un ritmo lento" nel rispondere alle provocazioni della Turchia nel Mediterraneo orientale e nell'Egeo, ma la Grecia continuerà a spingere "con pazienza e persistenza" per le sanzioni. Lo ha affermato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un'intervista per il quotidiano "Parapolitika". "Un passo è stato fatto, ma il governo non ha mai affermato che è stato sufficiente", ha dichiarato Dendias in riferimento alle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso 10 e 11 dicembre in cui di fatto è stata posticipate la discussione sulle sanzioni contro Ankara alla riunione di marzo. Dendias ha commentato anche la posizione di alcuni governi di Paesi dell'Ue secondo cui bandiere l'export di armi alla Turchia minerebbe la coesione della Nato: "Come possono giustificare la loro posizione quando il principale pilastro dell'alleanza euro-atlantica, gli Stati Uniti, ha imposto sanzioni alla Turchia sulla base dell'argomentazione che il Paese sta minacciando la sicurezza e l'unità della Nato?". Secondo Dendias, quanto fatto da Washington con le sanzioni ad Ankara per l'acquisto dei sistemi missilistici S-400 russi "è indubbiamente un messaggio potente", in particolare perché avvenuto subito dopo il Consiglio europeo. (segue) (Gra)