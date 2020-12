Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, Ue si muove a ritmo troppo lento contro Turchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsotakis, nel suo intervento in Parlamento, ha confermato che la Grecia firmerà tra pochi giorni l'accordo con la Francia per l'acquisto di 18 Rafale. "Sarà firmato ad Atene", ha precisato Mitsotakis, secondo cui gli aerei arriveranno nel Paese "entro il 2021". La stampa locale riferisce che la firma dell’accordo dovrebbe avvenire nei prossimi giorni quando arriverà in visita la ministra della Difesa francese Florence Parly, che non ha fatto mistero nelle scorse settimane della volontà di Parigi di sostenere la modernizzazione della flotta aerea dell’Aeronautica ellenica nell’ottica del sostegno ad Atene contro la minaccia turca nel Mediterraneo orientale. Il costo complessivo dell’operazione per l’acquisto dei Rafale si aggira attorno ai 2,5 miliardi di euro. Di questi 400 milioni sarebbero necessario per l’acquisto dei missili prodotti da Mbda. Il piano dell’esecutivo greco non è tuttavia limitato ai Rafale francese ed ha un valore complessivo stimato attorno agli 11,5 miliardi di euro. Mitsotakis ha confermato l’intenzione di acquistare nuove fregate, elicotteri, droni, oltre che modernizzare la sua flotta di jet F-16. Quest’ultimo sviluppo dovrebbe avvenire entro il 2027, in collaborazione con la società statunitense Lockheed Martin. “Mai prima un programma militare così complesso e importante è stato sviluppato così rapidamente ed efficacemente”, ha dichiarato il capo del governo greco parlando anche della volontà di reclutare 15 mila soldati aggiuntivi. (segue) (Gra)