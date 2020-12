Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, Ue si muove a ritmo troppo lento contro Turchia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, la Grecia potrebbe essere interessata anche all'acquisto di fregate francesi, nonostante l’orientamento verso le statunitensi Lcs. "No, non abbiamo voltato le spalle alla Francia. Questo problema è sempre aperto", ha detto il ministro della Difesa greco, Nikos Panagiotopoulos, intervenendo in Parlamento il 13 dicembre. Il bilancio statale greco per il 2021 è stato approvato con 158 voti in Parlamento dopo un dibattito di cinque giorni; mentre una maggioranza di 189 parlamentari ha approvato l’aumento delle spese del ministero della Difesa nazionale a testimonianza delle preoccupazioni diffuse nel Paese legate all’atteggiamento “aggressivo” della Turchia. Non sono mancate tuttavia le critiche all’aumento delle spese per la difesa, mentre il Pil della Grecia viene atteso in calo del 10,5 per cento quest’anno, il deficit di bilancio dovrebbe raggiungere gli 11,77 miliardi (oltre il 7 per cento del Pil) nel 2020 e i 6,67 miliardi di euro nel 2021, ed il rapporto deficit Pil dovrebbe salire fino al 208,9 per cento a causa del Covid-19. “Se c’è una parola per descrivere il bilancio statale per il 2021 e la gestione da parte del governo di tutte le situazioni critiche è fallimento”, ha affermato in aula il leader del principale partito dell’opposizione (Syriza), Alexis Tsipras. “Non stiamo votando contro l’aumento delle spese. Ma non vi diamo carta bianca, senza consultazioni, senza un piano ed una strategia”, ha aggiunto l'ex premier. (segue) (Gra)