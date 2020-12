Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, Ue si muove a ritmo troppo lento contro Turchia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente al potenzialmente dell’apparato militare, Atene ha portato avanti in questi mesi una decisa azione diplomatica cercando di fare leva sull’Ue per imporre sanzioni alla Turchia, “rea” di minacciare la sovranità di due Stati membri come Grecia e Cipro. Su questo fronte la Grecia sembra aver trovato maggiore sostegno negli alleati statunitensi, con cui è stato firmato un protocollo per ampliare l'accordo di cooperazione reciproca nel settore della difesa (Mdca) nel corso della visita ad Atene dello scorso ottobre da parte del segretario di Stato Usa Mike Pompeo. La Grecia ha inoltre potenziato i rapporti militari con altri Paesi della regione, come Emirati Arabi, Egitto e Israele sempre nell’ottica di consolidare un’alleanza regionale contro la Turchia. (Gra)