Covid: nel Lazio oggi 1.410 casi di cui 631 a Roma, 41 morti e 15 mila tamponi (3)

- Nella Asl Roma 6 sono 222 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Mentre 29 casi sono con link alla Rsa Angeli Custodi di Nettuno e 21 casi con link a casa di riposo Domus S. Rita di Ardea. Sono in corso le indagini epidemiologiche. Inoltre, si registrano 6 decessi di 78, 79, 79, 81, 88 e 94 con patologie. Per quanto riguarda le province del Lazio si registrano 365 casi positivi al Covid-19 e 14 decessi nelle ultime 24 ore. In particolare nella Asl di Latina sono 159 i nuovi contagi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 7 decessi di 66, 70, 87, 88, 89, 89 e 99 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 105 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 3 decessi di 66, 81 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 80 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Mentre 50 casi sono con link al convento di suore a Tuscania, dove si è conclusa l’indagine epidemiologica. Si registrano 4 decessi di 74, 75, 83 e 91 anni con patologie. Infine, nella Asl di Rieti si registrano 21 positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. (Rer)