Legge Bilancio: Benamati-Soverini (Pd), soddisfazione per 20 milioni a Its

- “Accogliamo con molta soddisfazione la notizia della volontà comune tra le forze politiche per destinare, con la legge di Bilancio, un finanziamento di 20 milioni agli istituti tecnici superiori. Si tratta della conferma della crescente consapevolezza nel nostro Paese della grande rilevanza che la formazione tecnica superiore riveste per la crescita del sistema produttivo italiano". Lo dichiarano i deputati Gianluca Benamati, capogruppo Pd in commissione Attività produttive di Montecitorio, e Serse Soverini, componente della commissione Attività produttive. "Questo finanziamento è un segnale importante che inviamo alla Commissione europea circa la volontà di istituire un sistema di formazione professionalizzante superiore che sia all’altezza di quelli presenti negli altri Paesi europei e rende ancor più credibile la richiesta di 2,2 miliardi di euro di finanziamento previsti dall’Italia con il proprio piano Recovery Fund. Più precisamente - aggiungono i deputati dem - ci auguriamo che il finanziamento venga destinato all’aggiornamento in chiave di digitalizzazione e green dei laboratori delle fondazioni Its. La crescita e la capacità di innovare del nostro Paese, dipendono soprattutto dalla formazione delle persone che vi lavorano, e la richiesta di profili professionali superiori come quelli formati dagli istituti tecnici superiori è altissima e crescente. Come Partito democratico - concludono Benamati e Soverini - siamo convinti che sia necessaria una legge quadro dedicata al sistema Its che lo consolidi e lo renda in grado di accogliere i finanziamenti europei nella modalità più efficace possibile. A tal fine ci auguriamo, così come nel caso della Legge di Bilancio, la massima collaborazione tra tutte le forze politiche presenti in Parlamento”.(Com)