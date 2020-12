Medio Oriente: Al Sisi, causa palestinese è una costante della politica dell'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La causa palestinese è una costante della politica dell'Egitto. Lo ha detto il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, in occasione dell'incontro con il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman al Safadi, e con il capo della diplomazia di Ramallah, Riyad al Malki. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza del Cairo, Bassam Radi. Le parti hanno discusso degli sforzi volti a riavviare i colloqui di pace in fase di stallo. "L'Egitto continuerà ad esercitare sforzi volti a ripristinare i diritti legittimi dei palestinesi, compresa l'istituzione di uno Stato palestinese indipendente, secondo le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, tenendo conto dei recenti cambiamenti a livello regionale e internazionale", ha affermato Al Sisi. Inoltre, "è molto importante unificare efficacemente gli sforzi arabi e internazionali nel prossimo periodo al fine di attivare i meccanismi relativi ai colloqui di pace", ha aggiunto il capo dello Stato. Nel corso della visita al Cairo, Safadi e Malki hanno incontrato la controparte egiziana, Sameh Shoukry. In un comunicato congiunto diffuso al termine del trilaterale è stata evidenziata la necessità di porre fine alla spaccatura palestinese, raggiungendo una riconciliazione intra-palestinese per riavviare i colloqui di pace. (Cae)