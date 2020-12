Legge Bilancio: Gemmato (Fd'I), soddisfazione per lavoro su emendamento vaccini in farmacia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "esprime soddisfazione per la decisione del governo di far somministrare i vaccini nelle farmacie sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. È ciò che in origine dispone un mio emendamento alla legge di Bilancio ed è ciò che confluirà, con determinate modifiche effettuate a seguito di mediazione tra FdI, centrodestra e ministero della Salute, nell'emendamento del governo alla stessa legge che metterà a disposizione degli italiani il nuovo Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2". Lo dichiara il segretario della commissione Affari sociali della Camera dei Deputati e capo del Dipartimento Sanità di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato. "Sono soddisfatto del lavoro svolto perché finalmente tramite questo emendamento, che sono certo troverà la convergenza di tutte le forze politiche per il voto finale, si inizierà a dare concretezza all'attuazione dei disposti della legge sulla Farmacia dei servizi che prevede l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie. L'inoculazione del vaccino nelle farmacie - conclude Gemmato - contribuirà in maniera determinante a raggiungere la massima copertura vaccinale possibile poiché sfrutterà la capillare rete delle 19mila farmacie dislocate sul territorio italiano producendo un vantaggio in termini di salute e di economia per i cittadini italiani".(Com)