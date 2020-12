Raggi: Licheri (M5s), felice per sentenza, gratitudine a sindaca da tutto il gruppo al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza odierna della Corte di Appello di Roma "conferma ciò che per noi mai è stato in dubbio, vale a dire la rettitudine della sindaca di Roma. Una sentenza che ci rende felici: a nome di tutto il gruppo Senato esprimo grande soddisfazione per l''assoluzione e profonda gratitudine a Virginia Raggi e al suo team per il lavoro che stanno facendo nella Capitale". Lo sottolinea in una nota Ettore Licheri, capogruppo M5s al Senato. "Un operato - afferma Licheri - all'insegna della concretezza e dell'onestà, che troppo spesso è finita immeritatamente nella macchina del fango. A Virginia Raggi diciamo solo di andare avanti con la stessa determinazione di questi quattro anni". (Com)