Bielorussia: ministro Esteri, presidenza Csi sarà incentrata su integrazione Unione economica euroasiatica

- La Bielorussia intende incentrare la prossima presidenza della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) sul lavoro per l'integrazione dell'Unione economica euroasiatica. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri di Minsk Vladimir Makei dopo aver incontrato il segretario esecutivi della Csi, Sergej Lebedev, come riportato da una nota del dicastero da lui guidato. La presidenza bielorussa della Csi nel 2021 è stato il tema centrale dell'incontro, con un aggiornamento sul lavoro in corso per ufficializzare il programma. La Bielorussia assumerà la presidenza della Csi all'inizio del 2021, dopo la fine della presidenza di turno dell'Uzbekistan. (Res)