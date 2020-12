Dichiarazione congiunta Italia-Croazia-Slovenia, nuovo vertice nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Italia, Croazia e Slovenia - Luigi Di Maio, Gordan Grlic-Radman e Anze Logar - hanno adottato una dichiarazione congiunta dopo la riunione trilaterale di oggi a Trieste nella quale concordato di avere un altro incontro nel primo trimestre del 2021. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta adottata oggi a Trieste, secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri di Lubiana. Nella dichiarazione congiunta si legge che lo scopo dell'incontro odierno è stato quello di "discutere delle modalità operative e delle aree di priorità per il rafforzamento della cooperazione trilaterale nel Mar Adriatico"."Partendo dai meccanismi di coordinamenti già esistenti, i ministri hanno avuto uno scambio di punti di vista sulla prospettiva per l'ulteriore consolidamento della loro cooperazione, anche in vista delle informazioni condivise da Italia e Croazia sulle loro intenzioni di dichiarare le Zone economiche esclusive nell'Adriatico", si legge nella dichiarazione. Come evidenziato dai tre ministri degli Esteri, "l'Adriatico, come mare semi-chiuso con trasporti marittimi intensivi ed un'ecosistema vulnerabile, ha bisogno di un approccio integrato per la tutela ambientale, per prevenire i rischi e per assicurare lo sviluppo sostenibile"."Come Stati confinanti nello stesso mare, Italia, Croazia e Slovenia condividono la visione del Mar Adriatico come ponte che unisce tutti i popoli nella regione e come fonte di ricchezza e prosperità per tutti - prosegue la dichiarazione congiunta -. I ministri hanno concordato di continuare il loro confronto nel formato trilaterale sulle comuni opportunità di cooperazione in aree cruciali, come lo sviluppo economico, la connettività, l'economia blu e un approccio comprensivo per la protezione dell'Adriatico".Stando a quanto si legge nella dichiarazione, "a tale scopo i tre Paesi istituiranno un meccanismo per la cooperazione rafforzata, a livello politico e di esperti". "In questo contesto - affermano i tre ministri -, le parti italiana e croata hanno condiviso le informazioni sui progressi nelle loro rispettive iniziative per la dichiarazione delle Zee. Italia e Croazia hanno ribadito che questo passo sarà preso nel pieno rispetto del diritto internazionale, della Convenzione Onu sul diritto del mare e del diritto dell'Ue. Tutti e tre i Paesi rimangono impegnati a rafforzare la cooperazione in un vero spirito europeo al fine di proteggere l'Adriatico e la più ampia regione del Mediterraneo, per avvicinare le persone sulle sponde del nostro mare e per trasformarlo insieme uno spazio per la comune coesistenza", conclude la dichiarazione. (Res)