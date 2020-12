Lazio: Simeone (FI), comparto termale sud pontino è eccellenza, emendamento per sostenerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore termale, che in provincia di Latina trova il suo fulcro nell'eccellenza rappresentata dalle aziende che operano in questo settore nel quadrante sud del territorio tra Suio e Scauri, senza interventi rapidi ed immediati rischia di scomparire. Per questa ragione, raccogliendo anche l'appello degli operatori su cui gravano oltre a carenze endemiche, strutturali ed infrastrutturali, anche le ripercussioni legate all'emergenza sanitaria in corso, ho presentato un emendamento di merito al Documento di economia e finanza regionale 2021 – 2023, che la prossima settimana sarà all'esame del Consiglio". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Nello specifico ho chiesto che la regione metta in atto ogni misura urgente per sostenere gli operatori del settore in questa fase emergenziale e contestualmente di definire, con urgenza e secondo un cronoprogramma preciso, un piano di rilancio che contenga la realizzazione di infrastrutture di collegamento e di sviluppo anche dell'area circostante gli impianti termali, e che possa, sul modello di eccellenze nazionali, trovare rapida concretizzazione. La Regione deve prendere una posizione chiara, e mettere in atto tutte le azioni concrete e consequenziali, a sostegno del comparto".(Com)