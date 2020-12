Covid: Liberare Roma in 15 piazze in tutti i municipi per ascoltare proposte città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutti i Municipi, da Labaro ad Ostia, da Torrevecchia, al Tuscolano, a Torre Spaccata, all'Aurelio, a Centocelle, a Colli Aniene, alla Magliana, a Labaro, in questi ed altri quartieri due giorni di mobilitazione di Liberare Roma, dove i nostri portavoce e le e i referenti territoriali sono presenti per ascoltare e elaborare proposte insieme ai territori". Lo afferma in una nota Liberare Roma. "Siamo nelle piazze nel pieno rispetto delle norme anti-covid senza per questo rinunciare al percorso di mobilitazione per individuare problemi e proporre soluzioni collettive, dando battaglia e facendoci carico delle battaglie in difesa dei beni e degli spazi comuni, per affrontare le sfide complesse di una città unica che ha grandi risorse inespresse e depresse da un governo cittadino distante e inconcludente. Il percorso per Liberare Roma non finisce qui ma è in continuo movimento", conclude la nota. (Com)