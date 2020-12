© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo decreto Natale? Ancora una volta opposizioni e parlamento ignorati, metodo sciagurato, misure prese in fretta e furia per celare il palese fallimento del governo e di una strategia che evidentemente non ha funzionato". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni del Giornale Radio Rai. (com)