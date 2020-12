Arte: Mattarella, dal genio italiano ulteriore slancio a futuro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il genio artistico italiano può contribuire a dare ulteriore slancio e solidità al futuro del Paese. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella prefazione al progetto "Quirinale contemporaneo". Il progetto, spiega il capo dello Stato, "nasce nel giugno 2019, con lo scopo di inserire l'arte e il design contemporanei, straordinaria espressione della vitalità creativa italiana durante gli anni della Repubblica, nel contesto più tradizionale delle sedi presidenziali. Sin dal principio si è trattato di un progetto aperto a nuove acquisizioni, in continuo divenire, come dimostrano le ulteriori 71 accessioni del 2020 illustrate nelle pagine che seguono. Ringrazio quanti hanno voluto aderire all'iniziativa, rendendosi in questo modo partecipi della rappresentazione di una parte rilevante del nostro più recente percorso artistico. Ciò appare tanto più significativo in un anno in cui l'emergenza epidemiologica costringe l'intero Paese ad affrontare sfide drammatiche di non comune complessità".