- "Incapace di attuare una strategia efficace, il governo Conte mette in ginocchio imprenditori, ristoratori, crea confusione tra i cittadini. Venga in Parlamento immediatamente a riferire e ad ascoltare la voce di chi rappresenta il popolo". Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)