+ Raggi: sindaca assolta in appello su caso Marra, il fatto non costituisce reato +

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi è stata assolta al processo d'Appello perché "il fatto non costituisce reato". Il procuratore generale di Roma Emma D'Ortona, questa mattina, durante la sua arringa finale, aveva chiesto 10 mesi di reclusione per Virginia Raggi. La sindaca di Roma, accusata di falso per alcune dichiarazioni rilasciate all'Anac in merito alla nomina di Renato Marra a capo dell'Ufficio direzione turismo, è stata già assolta in primo grado con la stessa formula. La Procura poi ha fatto ricorso in secondo grado. Oggi è arrivata l'assoluzione in Appello.(Rer)