Torino: via libera al bilancio di previsione 2021/23, confermati stanziamenti per welfare e cultura

- E' stato varato ieri dalla Giunta di Torino il Bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2021-2023, approvazione che, come era successo per il Previsionale 2020-2022 dopo molti anni, è avvenuta ancora entro la fine dell’anno. Una decisione che, dopo il via libera anche da parte del Consiglio comunale, consente di evitare il ricorso prolungato all’esercizio provvisorio con le conseguenti limitazioni all’attività gestionale dell’ente e, considerando soprattutto l’attuale contesto emergenziale, una scelta che assicura al Comune maggiore capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. Il provvedimento finanziario di Palazzo civico che definisce l’entità delle entrate e le modalità per conseguirle e fissa importi per spese di parte corrente e per investimenti, con la loro relativa destinazione per il prossimo anno e i due seguenti, ha mantenuto inalterate rispetto al 2020 le risorse per welfare, cultura, sport e giovani, per le manutenzioni ordinarie e le attività delle Circoscrizioni, mentre ha incrementato quelle destinate ai servizi educativi al fine di sostenere i maggiori costi per il personale, la gestione degli spazi e la distribuzione dei pasti: spese più alte dovute alla necessità di adottare le misure nazionali e regionali per contenere la diffusione del contagio da Covid 19 e garantire la frequenza in sicurezza a bambini, educatori ed altro personale. Sotto il profilo delle entrate ordinarie, considerata l’impossibilità di mantenere le previsioni di entrate tributarie e tariffarie sulla base delle medie storiche del periodo precedente la pandemia, sono state ridotte le previsioni 2021 relative all’addizionale Irpef, all’Imu e all’Imposta di soggiorno ed è stata considerata una diminuzione generale per tutte le tipologie di entrate colpite in negativo dai lockdown e da tutte le misure per il contenimento del contagio da Covid 19. “Si è ritenuto – spiega l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando - anziché mantenere in bilancio previsioni di entrate non realistiche, inserire la previsione di trasferimenti statali compensativi delle minori entrate così come, peraltro, avvenuto nel corso del 2020”. (segue) (Rpi)