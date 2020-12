Torino: via libera al bilancio di previsione 2021/23, confermati stanziamenti per welfare e cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni di entrata sono state stimate tenendo conto di riduzioni, almeno per la prima parte dell’esercizio, delle entrate proprie dell’ente ed iscrivendo a bilancio e, a compensazione, quote di contributi statali già previsti nel disegno di Legge di Bilancio per un importo prudenziale (calcolato nel 50% di quanto incassato nell’esercizio 2020 attraverso stanziamenti statali straordinari) di 31 milioni e mezzo di euro, senza tener conto degli ultimi riparti ancora da ricevere. “Si tratta di una previsione – evidenzia il responsabile delle politiche finanziarie di Palazzo civico – che potrà essere immediatamente adeguata in base ai principi di flessibilità dei bilanci previsionali non appena saranno disponibili nuovi dati o approvate nuove norme a livello statale”. Pur in un contesto di evidente difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, nel Previsionale 2021-2023 si è data continuità al Piano di Interventi approvato dal Consiglio Comunale nel 2017, a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti. “Per quanto possibile – spiega Rolando - il pluriennale 2021/2023 è stato predisposto in coerenza con gli obiettivi elencati nel Piano e prevede una riduzione complessiva delle spese correnti ordinarie, ovviamente al netto delle maggiori uscite connesse all’emergenza Covid. L’obiettivo principale del Piano di Interventi – ricorda l’assessore - rimane la riduzione dello squilibrio strutturale ancora esistente tra spese correnti ed entrate correnti, intervenendo in particolare sul parametro di incidenza delle spese rigide (personale, servizio del debito, costi di gestione) che ancora caratterizza in senso negativo la struttura di Bilancio dell’ente”. (segue) (Rpi)