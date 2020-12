Torino: via libera al bilancio di previsione 2021/23, confermati stanziamenti per welfare e cultura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno squilibrio strutturale, stimato in circa 80 milioni di euro nel Bilancio 2017, che risulta ridotto a circa 30 milioni di euro sulla base dei dati del Consuntivo 2019. Sul fronte degli investimenti, sono stati previsti stanziamenti di circa 30 milioni per ogni anno: importi da rivedere necessariamente alla luce delle risorse che nei prossimi mesi saranno assegnate alla Città di Torino nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Recovery Fund. “Come nei precedenti esercizi – aggiunge l’assessore al Bilancio, Sergio Rolando - risulta indispensabile perseverare con il massimo impegno sulle politiche di contenimento della spesa, adottando misure riorganizzative e di incidenza sui servizi e sulle attività che consentano di raggiungere alla fine del prossimo triennio l’equilibrio tra spese ordinarie ed entrate ordinarie. Il nuovo assetto strutturale ed organizzativo dell’ente e lo sviluppo del lavoro agile permetteranno di ottenere significativi risparmi nella gestione degli uffici con conseguenti economie. In ogni caso – conclude Rolando - risulterà indispensabile procedere nel corso dell’esercizio a uno stretto monitoraggio dell’andamento delle spese e delle entrate, al fine di garantire la costante salvaguardia degli equilibri di bilancio”. Il Bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2021, 2022 e 2023 approvato questa mattina dalla Giunta comunale, nelle prossime settimane passerà al vaglio del Consiglio comunale per il definitivo sì. (Rpi)