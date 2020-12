Libia: vice premier Maiteeq, sviluppo del Paese dipende dai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo della Libia dipende dai giovani per raggiungere la stabilità e senza scontri armati. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Ahmed Maiteeq, secondo quanto riportato dal sito "Al Saa24". Nel corso di una riunione del Consiglio di presidenza per discutere della risoluzione sull'occupazione e la formazione dei disoccupati, Maiteeq ha sottolineato la necessità di sviluppare il mercato del lavoro con il sostegno diretto del governo agli operatori privati. Il vice premier di Tripoli ha sottolineato il ruolo dei giovani nel processo di costruzione e sviluppo nella fase di riforme economiche in corso. Il riferimento è alla recente decisione della Banca centrale di Libia di unificare il tasso di cambio. (Lit)