Francia: Eliseo, condizioni di salute di Macron "stabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di salute del presidente francese Emmanuel Macron sono stabili dopo che è risultato positivo al Covid-19. E' quanto riferisce la presidenza francese in una nota diffusa oggi. L'Eliseo parla di condizioni di salute "stabili rispetto a quelle di venerdì" per Macron che "presenta sintomi simili che non gli impediscono di adempiere alle sue funzioni". Il presidente francese ha pubblicato ieri pomeriggio un breve video sul suo profilo Twitter affermando di stare "bene". Nel video Macron ha spiegato che sta continuando a "gestire gli affari correnti" a ritmi più lenti. Macron ha poi promesso di "dare conto ogni giorno dell'evoluzione della malattia" e ha chiesto ai francesi la massima attenzione visto che "tutti possono prendersi il virus".(Frp)