Raggi: sindaca, vittoria mia e delle persone a me vicine, in tanti devono riflettere anche in M5s

- "Questa è una mia vittoria e del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto all'interno del Movimento 5 stelle". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo l'assoluzione in Corte d'Appello perché "il fatto non costituisce reato". "Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo anni di silenzio - ha aggiunto Raggi - . Chi ha la coscienza a posto non si offendera per queste parole ma tanti altri almeno oggi abbiamo la decenza di tacere. Se vogliono dire o fare qualcosa realmente, facciano arrivare risorse e gli strumenti per utilizzarle ai romani e alla mia città. C'è una legge di bilancio per dimostrare con i fatti di voler fare politica. Il resto sono chiacchiere", ha concluso Raggi.(Rer)