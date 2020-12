Trasporti: De Micheli, sicurezza stradale è nostra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Usare la crisi per risalire e mettere in campo tutte le politiche prospettiche per il futuro. Istituzioni e rappresentanza dell'autotrasporto, datoriale e sindacale, devono lavorare insieme per perseguire questi obiettivi". Lo scrive su Facebook la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, riportando il suo intervento di questa mattina all’Assemblea di Confartigianato Trasporti. "Siamo stati i primi in Europa a dettare delle linee guida a tutela dei lavoratori, apriamo un tavolo per renderle ancora più aderenti alla realtà. La sicurezza sulle strade e la vita di chi viaggia è la nostra priorità. Il livello di insicurezza emerso, dovuto alla vetustà delle opere oltre alla mancanza di manutenzione, ha reso necessario un nostro incisivo intervento anche se questo ha comportato disagi e qualche preoccupazione. I cantieri portano sicurezza, così come le dotazioni tecnologiche sulle quali dobbiamo investire. Oltre al nostro piano Italia Veloce, dove abbiamo investito 5,3 miliardi per la manutenzione delle strade, dei ponti, dei viadotti, il Mit - conclude De Micheli - finanzierà, in parte con fondi ordinari, in parte con il recovery, la dotazione tecnologica e il ricorso a dispositivi che consentano di dialogare con queste tecnologie, a garanzia della sicurezza degli autotrasportatori".(Rin)