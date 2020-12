Raggi: M5s esulta per assoluzione, "la giustizia trionfa, avanti a testa alta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Festeggia anche il consigliere del Movimento 5 stelle Giuliano Pacetti: "Assolta! Grazie ai romani che sono sempre stati vicini alla loro sindaca. Grazie ai giudici che hanno fatto fino in fondo il loro dovere. Continuiamo a lavorare per Roma", scrive su Facebook. Il commento sui social anche per il consigliere capitolino Angelo Dario: "Quando la giustizia trionfa è una vittoria di tutti. A differenza di chi i processi li ha fuggiti per 'legittimi impedimenti' e li ha prolungati all'infinito fino alla prescrizione, la sindaca di Roma li ha affrontati e li ha vinti tutti. Assolta dall'accusa di falso in atto pubblico. Chi ti conosce lo sapeva già. Siamo orgogliosi di te. E ora si torna subito a lavorare per la nostra città. Coraggio Virginia, avanti tutta a testa alta". Raggi è stata assolta al processo d'Appello perché "il fatto non costituisce reato". Il procuratore generale di Roma Emma D'Ortona, questa mattina, durante la sua arringa finale, aveva chiesto 10 mesi di reclusione in merito alla nomina di Renato Marra a capo dell'Ufficio direzione turismo. La sentenza conferma l'assoluzione in primo grado con la stessa formula. (Rer)