Lombardia: Sertori-Rolfi, da Regione oltre 4,6 milioni per manutenzione e recupero terrazzamenti di montagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Regione Lombardia oltre 4,6 milioni per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti in montagna. La graduatoria dei progetti ammessi al contributo a valere sul Bando Terrazzamenti 2020, approvato il 23 luglio 2020 è stata approvata con decreto regionale del 17 dicembre. Il bando, promosso per la prima volta dagli assessori regionali a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, e Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, è rivolto a soggetti pubblici e privati e persegue le finalità della salvaguardia e dello sviluppo del territorio montano e della tutela del paesaggio agrario e finanzia la realizzazione di interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento di terrazzamenti e muretti a secco. A fronte di un investimento complessivo dei soggetti richiedenti di 10,3 milioni di euro sono stati individuati progetti ammessi per un totale di investimento di 9,8 milioni mentre sono stati ammessi a finanziamenti interventi per 4,6 milioni di euro. "L'iniziativa ha avuto un ottimo successo - commenta in una nota l'assessore Massimo Sertori - in quanto sono pervenute 408 domande di finanziamento, di cui 366 ammesse a contributo. Il bando prevedeva una dotazione finanziaria iniziale di 3 milioni di euro, ma abbiamo deciso di ampliare la disponibilità finanziaria con ulteriori risorse regionali per dare un maggior sostegno all'economia locale". (segue) (com)