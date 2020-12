Lombardia: Sertori-Rolfi, da Regione oltre 4,6 milioni per manutenzione e recupero terrazzamenti di montagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando, secondo Sertori "è frutto di un positivo lavoro di collaborazione con le comunità montane lombarde che, più di altri enti, hanno come punto di forza la conoscenza del territorio e delle realtà locali ed economiche che vi operano. Le istruttorie, infatti, sono state svolte dalle comunità montane, a cui Regione Lombardia sta trasferendo le risorse per finanziare direttamente gli interventi per poter realizzare gli interventi fino al 31 ottobre 2021". "I progetti ammessi, anche in considerazione della peculiarità del nostro territorio - continua l'assessore valtellinese - hanno interessato le comunità montane della Provincia di Sondrio per oltre 1,6 milioni di euro". "Anche questa iniziativa a favore dei territori montani - conclude Sertori - va nella direzione del mantenimento del territorio e nello stesso tempo incentiva le attività economiche che hanno pagato duramente il prezzo delle conseguenze dovute alla pandemia da Covid". "L'agricoltura di montagna - aggiunge l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi - è fondamentale per l'economia e per il territorio lombardo, perché da un lato offre prodotti agroalimentari straordinari che caratterizzano queste zone e dall'altro consente di tutelare aree fragili e prevenire problemi ambientali e idrogeologici. Queste opere non sono solo di interesse paesaggistico, ma sono parte integrante di una economia locale che permette di evitare lo spopolamento della montagna. Nel prossimo Programma di sviluppo rurale (Psr) intendiamo dedicare un sostegno a queste strutture come elementi essenziali per l'agricoltura in alta quota". (segue) (com)