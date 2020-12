Lombardia: Sertori-Rolfi, da Regione oltre 4,6 milioni per manutenzione e recupero terrazzamenti di montagna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario semplificare la vita a chi svolge questa attività eroica - continua l'assessore bresciano - e siamo intervenuti proprio per offrire infrastrutture adeguate ai nostri agricoltori. Senza muretti a secco e terrazzamenti non avremmo l'olivicoltura sui laghi, i vigneti in Valtellina e Valcamonica, gli agrumi in Alto Garda. Prodotti ormai conosciuti e apprezzati a livello internazionale che generano indotto economico". "Per valorizzarli al meglio - conclude Rolfi - la Regione Lombardia non sta solamente investendo risorse, ma anche promuovendo alleanze economiche sul territorio per garantire un futuro sempre più competitivo all'agricoltura di montagna che ha costi di produzione più alti e che deve puntare sulla distintività e sul racconto del territorio per vincere le sfide globali di questo periodo storico". (com)