Egitto: entrate pubbliche in aumento del 14 per cento a novembre

- Le entrate pubbliche dell'Egitto sono aumentate del 14 per cento nei primi cinque mesi dell'anno fiscale in corso 2020/2021, che ha preso il via il primo luglio scorso. Lo ha affermato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait, in occasione della conferenza "Akhbar el Youm". Il deficit di bilancio è diminuito rispetto allo scorso esercizio 2019/2020, che si è concluso il 30 giugno scorso. "Nonostante la crisi del coronavirus, il governo è riuscito a ottenere diversi risultati seguendo un approccio proattivo per far fronte professionalmente alla crisi e limitarne le ripercussioni in modo sano a livello sociale ed economico, tanto da ricevere l'approvazione da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, soprattutto dal Fondo monetario internazionale", ha continuato Maait. "Il governo è determinato a continuare a stimolare l'economia, iniettando grandi investimenti in diversi settori", ha concluso il ministro. (Cae)