Yemen: ministro Esteri Bahrein plaude ad attuazione accordo di Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Bahrein ha accolto con favore l'attuazione dell'accordo di Riad da parte degli attori politici yemeniti. L'accordo che ha portato alla formazione del nuovo governo nello Yemen è stato "un passo importante per rafforzare e unificare gli sforzi yemeniti per affrontare le milizie Houthi sostenute dall'Iran", si legge in una dichiarazione della diplomazia di Manama. L'accordo "realizzerà le aspirazioni del fraterno popolo yemenita per la sicurezza, la pace e la stabilità". Il Bahrein ha anche elogiato i "sinceri sforzi compiuti dal Regno dell'Arabia Saudita", che ha avviato i colloqui. Dopo lo stallo dello scorso agosto, quando il movimento separatista meridionale, il Consiglio di transizione meridionale, ha sospeso la loro partecipazione, l'accordo di Riad è stato finalizzato questo mese. (segue) (Res)