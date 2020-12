Yemen: ministro Esteri Bahrein plaude ad attuazione accordo di Riad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha accolto con favore la formazione del governo nello Yemen come parte dell'accordo che ha stabilito una struttura di condivisione del potere tra il Consiglio di transizione meridionale e il governo yemenita, composta da 24 ministri di entrambi i gruppi. Il Bahrein ha ringraziato il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abzulaziz, e il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, per la loro "preoccupazione e interesse per la sicurezza, la stabilità e la prosperità del fraterno Yemen". "Il ministero degli Affari esteri saluta la formazione di un governo di competenze politiche che include tutte le componenti sociali dello Yemen per porre fine agli accordi militari, apprezzando l'entusiasmo delle parti yemenite per gli interessi supremi della Repubblica dello Yemen e il loro sforzo per unificare gli sforzi volti a ripristinare la legittimità yemenita e raggiungere la pace e la stabilità in tutte le parti dello Yemen. L'Arabia Saudita ha introdotto l'accordo di Riad nel novembre 2019 per cercare di porre fine alla disputa nel sud del paese emersa nel 2017. (segue) (Res)