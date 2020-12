Yemen: ministro Esteri Bahrein plaude ad attuazione accordo di Riad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì sera, 18 dicembre, la televisione yemenita ha annunciato la formazione del nuovo governo dello Yemen, guidato nuovamente dal primo ministro uscente Maeen Abdul Malik Saeed. Il ministro degli Esteri e degli espatriati del nuovo esecutivo sarà Ahmad Awad bin Mubarak, mentre Mohammed Ali al Maqdashi sarà a capo del dicastero della Difesa. La notizia giunge dopo che Mohammed Al Jaber, l'ambasciatore saudita in Yemen, ha annunciato ieri, giovedì, il completamento degli accordi militari come parte del meccanismo per accelerare l'attuazione dell'accordo di Riad, siglato tra il governo yemenita e il Consiglio di transizione meridionale. (Res)