- "Nella legge di Bilancio 2021 abbiamo destinato 60 milioni aggiuntivi all’anno alle attività connesse alla realizzazione del sistema educativo integrato per la fascia 0-6 anni. In particolare, per interventi di edilizia, spese di gestione e formazione del personale". Lo scrive su Twitter la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina.(Com)