Natale: municipio I, As Roma e polizia di Stato consegnano doni ai bambini

- Pacchi dono in regalo distribuiti presso la sede del I Municipio della Capitale a famiglie precedentemente individuate dai servizi sociali del Comune. All'iniziativa hanno partecipato anche gli agenti del commissariato Prati insieme a rappresentanti della As Roma calcio con la sua mascotte. La generosità di coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento permetterà la prosecuzione dell'iniziativa anche nei confronti di altre famiglie bisognose. Ha avuto luogo questa mattina la distribuzione ai bambini dei giochi raccolti la scorsa settimana grazie a "Doni in Gioco", l'iniziativa promossa dal Municipio Roma I Centro in collaborazione con la rete solidale delle realtà che hanno aderito al Patto di Comunità. (segue) (Com)