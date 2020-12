Torino: Comune, previste 823 nuove assunzioni nei prossimi 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta di Torino, su proposta dell’assessore Sergio Rolando, ha approvato ieri il “Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2021-2023” e una ipotesi di attuazione per l’anno 2021. Nel corso del prossimo triennio è previsto l’inserimento negli organici della Città di 823 dipendenti, a fronte di oltre 1200 cessazioni stimate, con un turn over del 69%. “Nell’elaborazione del provvedimento – spiega l’assessore Rolando - si è operato tenendo conto delle necessità che risultano dal Piano di riassetto organizzativo dell’ente, privilegiando una strategia qualitativa delle assunzioni che punta sulle competenze specialistiche e si pone l’obiettivo di assicurare una organizzazione di uffici e servizi efficiente e razionale. Non ultimo tra gli obiettivi del Piano triennale per il personale, quello di ringiovanire una macchina comunale anziana, i cui dipendenti hanno oggi un’età media superiore ai 54 anni”. (segue) (Rpi)