Torino: Comune, previste 823 nuove assunzioni nei prossimi 3 anni (2)

- La programmazione del fabbisogno ha preso in considerazione anche le difficoltà emerse durante il 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, che hanno determinato lo slittamento di numerose procedure selettive e il conseguente incremento di assunzioni che avverranno nel corso del 2021, anno in cui sono previste 409 immissioni in servizio. Le nuove assunzioni riguarderanno tanto l'area dirigenziale quanto quella impiegatizia, dove si procederà all'inserimento in servizio dei 100 Istruttori amministrativi, il cui concorso verrà espletato appena cesserà lo stato emergenziale. Altri inserimenti avverranno nei servizi tecnici, educativi e sociali. Proseguiranno, inoltre, le assunzioni ex legge 68/99 (categorie protette). (Rpi)