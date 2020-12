Spagna: vicepremier Iglesias, dopo Natale si accenderà dibattito tra monarchia e repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier spagnolo e leader di Podemos, Pablo Iglesias, ha affermato che per Capodanno, dopo il discorso di Natale del re Felipe VI, nelle case dei cittadini si aprirà un dibattito tra monarchia e repubblica. "E' qualcosa di normale date le circostanze", ha affermato Iglesias intervenendo oggi davanti alla direzione nazionale del partito. Secondo lui, Felipe VI si appresta a pronunciare un discorso delicato il prossimo Natale, in quanto il 2020 è un anno in cui "la monarchia è entrata in crisi". Non è la prima volta che Iglesias critica apertamente la monarchia spagnola, anche sulla scia della vicenda legata alla "fuga" dell'ex re Juan Carlos, padre di Felipe attualmente negli Emirati Arabi Uniti mentre viene indagato in patria per riciclaggio di denaro. (Spm)