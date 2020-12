Sociale: Italia viva Roma, oggi spesa sospesa per i più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo tempo di pandemia ha acuito le fragilità sociali e per molte persone implica oltre alla paura del Covid anche tensione, solitudine, grave ristrettezza economica. Oggi, per tanti, fare la spesa è un serio problema come rappresentato anche dal Rapporto 'La povertà a Roma: un punto di vista', promosso dalla Caritas diocesana: nel 2020 c'è stato un incremento del 600 per cento di beni di prima necessità consegnati rispetto al 2019 in risposta a un bisogno sempre più diffuso. Questi i dati forniti dai 176 centri di ascolto coordinati dalla Diocesi di Roma, 137 punti di distribuzione di alimenti, 13 centri di stoccaggio e cinque Empori della solidarietà. Pertanto, sosteniamo e invitiamo a sostenere tutte le iniziative di solidarietà promosse dalle parrocchie romane, dal mondo dell'associazionismo e dal Terzo Settore". Così in una nota Eleonora De Santis e Marco Cappa, coordinatori Italia viva Roma. (segue) (Com)