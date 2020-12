Sociale: Italia viva Roma, oggi spesa sospesa per i più fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in particolare abbiamo organizzato una raccolta alimentare di solidarietà per la Croce rossa di Roma, in partnership con alcune associazioni operanti sul territorio. Per una politica che sia intesa come servizio ai cittadini soprattutto ai più fragili, ancor di più in questo weekend prima di Natale, con i volontari di Italia Viva ci siamo organizzati per la presenza davanti ad alcuni supermercati che ringraziamo per la collaborazione, situati in vari quadranti di Roma, per effettuare la raccolta", spiega Carlo Famiglietti, responsabile organizzazione di Italia viva Roma. "I beni donati saranno poi consegnati oggi pomeriggio alla Croce Rossa di Roma, in Via Bernardino Ramazzini 31, che provvederà a distribuirli alle famiglie bisognose". (Com)