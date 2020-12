Legge Bilancio: Villarosa, 124 milioni per nuovo ammortizzatore sociale lavoratori autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva da almeno quattro anni, potranno fruire un sistema di ammortizzatore sociale molto simile a quanto beneficiato tradizionalmente dai lavoratori dipendenti". Lo sottolinea in una nota il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa. "L’indennità è pari ad un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 800 euro per sei mesi". Questi importi, spiega Villarosa, "verranno rivalutati in relazione all’indice Istat dei prezzi al consumo. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023. Per accedere alla misura non bisogna essere titolari di trattamenti pensionistici diretti oppure essere assicurati da altre forme previdenziali obbligatorie, avere un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda e, infine, avere una riduzione, sempre nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, del 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti. Il costo complessivo della misura, nel triennio, è stimato in circa 124 milioni di euro. Con questa iniziativa si manifesta, fattivamente, la vicinanza del governo alle esigenze dei lavoratori autonomi, da troppo tempo abbandonati a se stessi". (Com)